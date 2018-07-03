CNN: сотрудника ФБР, пытавшегося помешать избраться Трампу, вызвали на слушания в Конгресс

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Законодатели из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США направили приглашение выступить на открытых слушаниях сотруднику ФБР Питеру Стржоку, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Его журналисты ознакомились с письмом, которое адвокат Стржока Эйтан Гёльман направил членам указанного комитета. Сотрудник ФБР на прошлой неделе выступил в нем на закрытых слушаниях, которые продолжались около 11 часов. Теперь законодатели рассчитывают задать Стржоку вопросы публично 10 июля.

В письме Гёльмана подчеркивается, что его клиент не настроен встречаться с конгрессменами. По мнению адвоката, "любой может понять, что это ловушка". Юрист обвинил республиканцев в комитете в том, что они специально сначала заслушали показания Стржока в закрытом режиме, чтобы подготовит для него такие вопросы, которые выставят его в невыгодном свете на открытых слушаниях. Гёльман также утверждает, что республиканцы в комитете целенаправленно организовали утечки информации в СМИ с закрытых слушаний, чтобы исказить представленные Стржоком показания.

В материале CNN говорится, что Стржок получил приглашение от законодателей. При этом, газеты Washington Examiner и USA Today утверждают, что законодатели направили ему не обычное приглашение, а судебную повестку. Это означает, что в случае отказа Стржока от участия в слушаниях ему могут предъявить обвинения.

В конце июня Трамп призвал организовать открытые слушания с участием Стржока. Глава Белого дома заявлял, что таким образом общественности станет ясно, какие действия предпринимали против него политические оппоненты.

О деле Стржока

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Стржок также участвовал в разбирательстве в связи с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки. Ранее в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

Спецпрокурор Мюллер уже больше года ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.