Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Сената США поддержал утверждения спецслужб о влиянии России на выборы

Международная панорама
3 июля, 23:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

В отчете комитета утверждается, что российские операции в киберпространстве были более широкими, чем взлом сервера Национального комитета Демпартии, и продолжались на всем протяжении выборов 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Сената Конгресса США

Здание Сената Конгресса США

© AP Photo/J. Scott Applewhite, File

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке считает обоснованными утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте комитета.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

Как отмечается в документе, "комитет пришел к выводу, что в целом представленные разведывательным сообществом оценки хорошо подкреплены". В комитете также утверждают, что "российские операции в киберпространстве были более широкими, чем взлом сервера Национального комитета Демократической партии, и продолжались на всем протяжении выборов 2016 года".

"Комитет в течение 16 месяцев проводил обзор источников, методов сбора разведданных и аналитической работы, которые лежат в основе оценок разведывательного сообщества, и не видит оснований, чтобы спорить с данными выводами", - отметил председатель спецкомитета республиканец Ричард Берр. Он заверил, что законодатели продолжат эту работу. Соответствующие оценки ряда американских разведывательных служб были без каких-либо доказательств представлены в 2017 году.

Заместитель Берра, демократ Марк Уорнер также выступил с утверждением, что "действия России были широкоохватными и утонченными и осуществлялись с целью подорвать веру общественности в демократические процессы, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу". Клинтон была на выборах кандидатом от Демократической партии, Трамп - от республиканцев.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в марте завершил свое разбирательство, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Расследование по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
4
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
5
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Туроператор DSBW-Tours прекратил деятельность
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости