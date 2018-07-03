Комитет Сената США поддержал утверждения спецслужб о влиянии России на выборы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке считает обоснованными утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте комитета.

Как отмечается в документе, "комитет пришел к выводу, что в целом представленные разведывательным сообществом оценки хорошо подкреплены". В комитете также утверждают, что "российские операции в киберпространстве были более широкими, чем взлом сервера Национального комитета Демократической партии, и продолжались на всем протяжении выборов 2016 года".

"Комитет в течение 16 месяцев проводил обзор источников, методов сбора разведданных и аналитической работы, которые лежат в основе оценок разведывательного сообщества, и не видит оснований, чтобы спорить с данными выводами", - отметил председатель спецкомитета республиканец Ричард Берр. Он заверил, что законодатели продолжат эту работу. Соответствующие оценки ряда американских разведывательных служб были без каких-либо доказательств представлены в 2017 году.

Заместитель Берра, демократ Марк Уорнер также выступил с утверждением, что "действия России были широкоохватными и утонченными и осуществлялись с целью подорвать веру общественности в демократические процессы, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу". Клинтон была на выборах кандидатом от Демократической партии, Трамп - от республиканцев.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в марте завершил свое разбирательство, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Расследование по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.