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Пытавшегося помешать избраться Трампу сотрудника ФБР обязали выступить в Конгрессе

Международная панорама
3 июля, 23:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

В случае отказа Питера Стржока от участия в слушаниях, намеченных на 10 июля, ему могут предъявить обвинения

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Два комитета Палаты представителей Конгресса США обязали выступить на открытых слушаниях сотрудника ФБР Питера Стржока, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, Стржоку направили повестки законодатели из комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, а также из юридического комитета нижней палаты Конгресса. В случае отказа Стржока от участия в слушаниях, намеченных на 10 июля, ему могут предъявить обвинения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Стржок был приглашен добровольно явиться на открытые слушания в юридическом комитете Палаты представителей. Адвокат сотрудника ФБР Эйтан Гёльман заявил, что его клиент не настроен встречаться с конгрессменами.

В конце июня Трамп призвал организовать открытые слушания с участием Стржока. Глава Белого дома заявлял, что таким образом общественности станет ясно, какие действия предпринимали против него политические оппоненты.

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Стржок также участвовал в разбирательстве в связи с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки. Ранее в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

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Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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