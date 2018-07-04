ДНР направила в МУС и ЕСПЧ свыше 3,5 тыс. материалов по пострадавшим в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Работающая в провозглашенной Донецкой народной республике общественная организация "Справедливая защита" передала в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека свыше 3,5 тыс. материалов по пострадавшим в результате событий в Донбассе. Об этом заявил в интервью Донецкому агентству новостей представитель общественной организации Иван Копыл.

"На конец июня нами уже было подано в МУС материалов по 727 погибшим и раненым взрослым и по 144 погибшим и раненым несовершеннолетним, по 48 случаям пыток, а также по 668 случаям разрушений", - отметил он. По его данным, специалисты "Справедливой защиты" также подготовили и направили в ЕСПЧ жалобы от 2 тыс. 31 жителя ДНР на действия украинских властей.

Организация "Справедливая защита" была зарегистрирована в ДНР в феврале текущего года. Ее деятельность направлена на сбор доказательств и расследование военных преступлений Киева. Ранее ее функции выполняла общественная комиссия, в состав которой входили юристы, журналисты, представители общественных организаций.