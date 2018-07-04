СМИ: суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента Рафаэля Корреа

ТАСС, 4 июля. /ТАСС/. Судья Национального суда Эквадора Даниэлла Камачо выдала ордер на арест экс-президента этой южноамериканской страны Рафаэля Корреа на время рассмотрения уголовного дела о похищении оппозиционера, открытого в его отношении. Об этом сообщила во вторник газета El Comercio.

Судья также распорядилась внести бывшего главу государства в красный список наиболее разыскиваемых лиц по линии Интерпола для его задержания и последующей экстрадиции. Ранее соответствующий запрос поступил в суд со стороны прокуратуры. Слушание дела продолжалось более трех часов. Адвокаты экс-президента сообщили, что обжалуют решение.

В понедельник стало известно, что Корреа не выполнил постановление Национального суда, так как не предстал перед его сотрудниками в положенный срок. Вместо этого политик посетил консульский отдел посольства Эквадора в Брюсселе. По словам экс-президента, "как эквадорец, проживающий за рубежом и претендующий на обеспечение своих прав", он не обязан приезжать в суд на родину.

18 июня Национальный суд согласился включить Корреа в число обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды. Судья Камачо постановила, что бывший глава государства до окончания процесса должен являться в суд каждые 15 суток со 2 июля. Она отметила, что дипломатические представительства Эквадора за рубежом не могут в данном случае заменить расположенное в Кито здание суда. Это уточнение было связано с тем, что Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Бальда, который пережил похищение во время поездки в Колумбию, утверждает, что за инцидентом стоят эквадорские спецслужбы и лично экс-глава государства. Бывший депутат не пострадал во время инцидента: автомобиль, в котором его перевозили похитители, был остановлен колумбийской полицией. Корреа не раз заявлял, что не имеет отношения к случившемуся. По его словам, расследование является частью политического преследования со стороны новых властей Эквадора.