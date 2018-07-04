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Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники

Международная панорама
4 июля, 1:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, июля. /ТАСС

Президент США добавил, что издание "позорит журналистику"

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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике издание The Washington Post за использование ссылок на анонимные источники, которые, по его словам, не существуют.

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"The Washington Post постоянно цитирует в своих текстах "анонимные источники", которых не существует. Они редко ссылаются на настоящих людей, ведь некому говорить в негативном ключе то, чего они хотят. Они позорят журналистику", - заявил глава Белого дома в своем Twitter.

Трамп не уточнил, о каких материалах идет речь. Ранее он неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости и распространении сфабрикованных новостей.

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