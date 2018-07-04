Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике издание The Washington Post за использование ссылок на анонимные источники, которые, по его словам, не существуют.

"The Washington Post постоянно цитирует в своих текстах "анонимные источники", которых не существует. Они редко ссылаются на настоящих людей, ведь некому говорить в негативном ключе то, чего они хотят. Они позорят журналистику", - заявил глава Белого дома в своем Twitter.

Трамп не уточнил, о каких материалах идет речь. Ранее он неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости и распространении сфабрикованных новостей.