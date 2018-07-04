Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп согласен с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года

Международная панорама
4 июля, 1:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, июля. /ТАСС

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли прокомментировал заявления спецкомитета Сената по разведке о вмешательствах в выборы в США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, на которых он победил. С такими словами во вторник выступил перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке, в котором сенаторы поддержали выводы спецслужб США о влиянии РФ на выборы.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Президент был четок, он много раз говорил, что считает, что Россия вмешивалась в наши выборы", - сказал Гидли. По его словам, Трамп "говорил, что [российский президент] Владимир Путин отстаивает свою позицию".

Во вторник сенаторы из спецкомитета заявили, что считают обоснованными утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Гидли также попросили прокомментировать позицию главы государства по Крыму. "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым", - повторил Гидли слова своего руководителя, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая отвечала ровно на тот же вопрос в понедельник. Тогда она добавила: "Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Кризис на Украине
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
4
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
5
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, что США не будут свиньей-копилкой для всего мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости