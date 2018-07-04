Экс-президент Эквадора прокомментировал решение суда, выдавшего ордер на его арест

ТАСС, 4 июля. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа (2007-2017 гг.) прокомментировал во вторник решение суда, выдавшего ордер на его арест по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды.

"Бальда еще в ноябре объявил, что будут начаты судебные процессы, которые приведут к объявлению меня в розыск через Интерпол. Он прорицатель, или это часть заговора? Делайте ваши ставки", - написал Корреа в Twitter.

Политик также сообщил, что в ближайшие часы опубликует в соцсетях видеообращение к сторонникам. Ранее экс-президент не исключил, что в случае судебного преследования он может попросить убежища в Бельгии, где сейчас проживает.

18 июня Национальный суд Эквадора согласился включить Корреа в число обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды. Судья Даниэлла Камачо также постановила, что бывший глава государства до окончания процесса должен являться в суд каждые 15 суток со 2 июля. При этом она отметила, что дипломатические представительства Эквадора за рубежом не могут в данном случае заменить расположенное в Кито здание суда. Это уточнение было связано с тем, что Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Бальда, который пережил похищение во время поездки в Колумбию, утверждает, что за инцидентом стоят эквадорские спецслужбы и лично экс-глава государства. Бывший депутат не пострадал во время ЧП: автомобиль, в котором его перевозили похитители, был остановлен колумбийской полицией. Корреа не раз заявлял, что не имеет отношения к случившемуся. По его словам, расследование является частью политического преследования со стороны новых властей Эквадора.