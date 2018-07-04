NYT: власти США призовут не учитывать расовое многообразие при приеме в школы и вузы

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить практику, согласно которой руководству американских учебных заведений при приеме новых учащихся рекомендуется среди прочих руководствоваться принципом расового многообразия. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, Вашингтон намерен представить новые стандарты, согласно которым министерство образования США призывает руководство учебных заведений - от школ до университетов - вообще не уделять никакого внимания расовой принадлежности поступающих. Как отмечает издание, "новые нормы не будут иметь силу закона, однако приравниваются к официальной позиции федеральных властей".

Администрация таким образом отменит существующую практику. Она, как констатирует газета, была введена во время правления 44-го президента США Барака Обамы. Согласно данным нормам, власти рекомендуют руководству учебных заведений стремиться к тому, чтобы в них обучались представители различных рас.

Источник издания в Минюсте США заверил, что Вашингтон не пытается сократить поддержку меньшинств в стране, а лишь приводит существующие стандарты "ближе к букве закона". В публикации отмечается, что рекомендации, которые готовится представить администрация Трампа, очень схожи с теми, которые существовали при администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

Издание отметило, что разработка новых норм в Вашингтоне имеет место на фоне скандала в Гарвардском университете. В ноябре 2017 года Минюст начал расследование в связи с утверждениями о случаях расовой дискриминации при поступлении в этот вуз. Руководство университета обвиняли в том, что оно предъявляет слишком жесткие требования американцам азиатского происхождения, пытаясь уменьшить их долю среди студентов.