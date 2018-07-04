Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери

ТАСС, 4 июля. Два человека находятся без сознания из-за того, что подверглись воздействию неизвестного вещества в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км к северу от Солсбери.

"Полиция Уилтшира сегодня вечером объявила о крупном инциденте, они подозревают, что два человека могли быть подвергнуты воздействию неизвестного вещества в Эймсбери, - говорится в сообщении полиции графства Уилтшир, опубликованном в среду. - Места, которые, как полагают, пострадавшие посещали в период до того, как они заболели, будут оцеплены на ночь в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности".

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба они находятся в критическом состоянии.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

We've declared a major incident after it is suspected that two people might have been exposed to an unknown substance in Amesbury. Full details here: https://t.co/yaaUqH97Te pic.twitter.com/xryG8Cy7nV — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 4 July 2018