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Не менее 24 боевиков "Талибана" ликвидированы на востоке Афганистана

Международная панорама
4 июля, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Операция проводилась в провинции Газни

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ТАСС, 4 июля. По меньшей мере 24 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в среду ликвидированы в ходе столкновений с силами безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны. Об этом сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, при проведении операции 10 сотрудников силовых ведомств погибли и получили ранения.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в ответ талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с 17 июня возобновляют боевые операции.

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