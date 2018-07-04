Президент Латвии утвердил запрет на преподавание в частных вузах на русском языке

РИГА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону о вузах, которые запрещают частным вузам преподавать на русском языке. Об этом сообщает в среду официальное издание Latvijas Vestnesis.

"Было принято решение не передавать поправки на повторное рассмотрение, поскольку необходимо единое употребление языка на всех уровнях образования, - цитирует Вейониса агентство LETA. - Это политическое решение принято, и я не вижу оснований, почему его не провозгласить".

Ранее руководители нескольких вузов и негосударственных организаций обратились к президенту с призывом не утверждать запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны, который планируется ввести уже с начала будущего года, и направить его на повторное рассмотрение в Сейм (парламент). Под обращением к главе государства подписались представители Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП), Института транспорта и связи, Рижской международной школы экономики и делового администрирования (RISEBA), Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской федерации пенсионеров, Латвийской ассоциации интернета и Латвийско-британской торговой палаты.

В письме говорится, что этот запрет окажет негативное влияние на госбюджет страны, поскольку ограничения на использование русского и английского языка в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования.

На сегодняшний день в латвийских вузах учатся несколько тысяч иностранных студентов, которые, платя за учебу и аренду квартир, за питание, транспорт и другие услуги, каждый год обеспечивают вклад в госбюджет в размере сотен миллионов евро.

Спорные поправки

Парламент Латвии ранее в третьем, окончательном, чтении утвердил разработанные минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике будет введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны будут реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков Европейского союза, к которым русский не относится. Чтобы эти законодательные поправки вступили в силу, их должен был подписать президент.

Как ранее пояснили в министерстве, эти поправки коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по программам, осуществляемым на русском языке. С 1 января будущего года прием новых студентов на русскоязычные программы обучения будет запрещен.

С просьбой не утверждать эти поправки ранее к главе государства также обратилась крупнейшая парламентская оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии. С аналогичным призывом выступил Латвийский комитет по правам человека.