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Король Иордании считает, что отношения с РФ служат миру на Ближнем Востоке

Международная панорама
4 июля, 11:34 дата обновления: 4 июля, 12:06 UTC+3

Также министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду на конструктивный характер переговоров по Сирии

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Король Иордании Абдалла II

Король Иордании Абдалла II

© REUTERS/Maxim Shipenkov/Pool

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II считает, что отношения с Россией развиваются хорошо и способствуют миру на Ближнем Востоке. Об этом в среду заявил министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Хотел бы передать теплые слова приветствия короля Иордании президенту России Владимиру Путину. Действительно, король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, они основаны прежде всего на честности, на дружбе и открытости, - отметил ас-Сафади. - Наши двусторонние отношения способствуют не только продвижению наших с вами интересов, но и служат на благо установления мира в регионе".

Иорданский министр выразил надежду на конструктивный характер переговоров. "В частности, я имею в виду наши с вами переговоры и обсуждение ситуации на юге Сирии", - пояснил он.

По его словам, ситуация там "требует обязательного политического урегулирования с тем пониманием, что необходимо спасать жизни мирных людей". "Надеюсь, что сегодня нам удастся наметить какие-то определенные шаги по урегулированию ситуации юге Сирии, - продолжил глава МИД Иордании. - Ситуация на юге Сирии очень сложная, мы хотим найти решение сложившимся там проблемам, остановить страдания людей, это очень важный район".

"Естественно, мы обсудим ситуацию вокруг ближневосточного урегулирования, - добавил он. - Для нас это центральный вопрос, и мы уделяем ему особое внимание. Высоко ценим особую роль России, которую ваша страна играет в установлении мира в этом регионе. Сегодня также я проинформирую вас о тех усилиях и шагах, которые предпринимает король Абдалла II по этому вопросу".

Министр поздравил российскую сторону с успешной организацией чемпионата мира по футболу. "Соревнования проходят в очень доброй и теплой атмосфере, - подчеркнул он. - Также хотел бы поздравить вас с успешным выступлением сборной России на этом чемпионате".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
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