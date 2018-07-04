Опрос: более 78% украинцев не доверяют Порошенко

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Более 78% украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, а 70% недовольны работой правительства Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований "София", опубликованные на его сайте.

Согласно опросу, 49,1% респондентов совсем не одобряют работу президента Украины, 29,2% - скорее не одобряют. При этом положительно о его работе отозвались только 12,8% опрошенных, 3,7% заявили, что полностью довольны деятельностью нынешнего главы государства. Еще 5,2% респондентов затруднились ответить.

Опрос также показал, что 37,9% респондентов совсем не одобряют работу правительства страны, 32,3% - в большей степени недовольны деятельностью кабмина, 18,4% - скорее одобряют ее, 3,2% - полностью одобряют, 8,2% респондентов затруднились ответить.

Украинцам в ходе соцопроса также задавали вопрос, в правильном ли направлении идут дела в стране. В итоге 38,7% ответили, что однозначно в неправильном, 26,4% - скорее в неправильном, 11,9% - скорее в правильном, 2,8% - однозначно в правильном. Еще 14,6% считают, что события идут в обоих направлениях, а 5,6% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 18 по 29 июня. Были опрошены 2008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины на подконтрольной Киеву территории методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Рейтинг президента

Порошенко уже третий месяц подряд не попадает в тройку лидеров по результатам различных опросов общественного мнения. За 9 месяцев до очередных выборов главы государства он занимает лишь четвертое место по уровню поддержки избирателей.

Так, по данным опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за Порошенко на предстоящих выборах проголосовали бы 7,6% избирателей. В то же время глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается лидером среди потенциальных претендентов на пост президента Украины. За нее готовы отдать свой голос 13,3% избирателей. Вторую строчку занимает руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,4%), третью - глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко (8,4%).

Резкое падение уровня поддержки Порошенко зафиксировал еще апрельский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Тогда он также оказался на четвертом месте и даже его гипотетический выход во второй тур, как показало исследование, не давал никаких шансов на победу.

Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.