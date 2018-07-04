ВС Ирака начали крупномасштабную операцию по зачистке от ИГ северных провинций

ТАСС, 4 июля. Вооруженные силы Ирака начали в среду крупномасштабную операцию по зачистке от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) северных провинций страны.

Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, заявил официальный представитель Министерства обороны Ирака бригадный генерал Яхъя Расул.

По его словам, в кампании, сосредоточенной в провинциях Киркук, Дияла и Салах-эд-Дин, задействована армия, федеральная полиция, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Командование координирует операцию с курдскими военизированными формированиями "пешмерга". Поддержку с воздуха пехоте оказывают ВВС Ирака и возглавляемой США контртеррористической коалиции.

Иракские военные перебросили дополнительные подразделения в Киркук после того, как восемь силовиков были похищены и убиты боевиками ИГ в этом районе. Среди жертв террористов оказались сотрудники полиции и бойцы ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Вслед за инцидентом премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение незамедлительно казнить приговоренных к смерти экстремистов.

Группировка ИГ оккупировала часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.