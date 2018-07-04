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Си Цзиньпин заявил, что в конце июля встретится с Путиным на саммите БРИКС

Международная панорама
4 июля, 12:03 дата обновления: 4 июля, 12:30 UTC+3

Планируется, что стороны обменяются мнениями по китайско-российским отношениям и наметят планы сотрудничества

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил в среду, что в этом году у него будет много возможностей встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, ближайшая встреча состоится в ЮАР на саммите БРИКС, который будет проходить 25-27 июля.

"У меня в этом году будет еще много возможностей встретиться с президентом Путиным. Например, уже в конце этого месяца мы с ним вместе будем участвовать в саммите БРИКС в ЮАР. Мы будем обмениваться мнениями по китайско-российским отношениям и вместе наметим планы сотрудничества, чтобы удержать наши отношения в правильном русле", - сказал Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая находится в Китае с делегацией верхней палаты.
По словам председателя КНР, контакты с президентом РФ свидетельствуют о нарастающем и стратегически важном сотрудничестве двух стран.

Обращаясь к Матвиенко, Си Цзиньпин отметил, что она уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений.

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