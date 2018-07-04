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Си Цзиньпин назвал незаменимыми отношения между РФ и КНР

Международная панорама
4 июля, 12:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Глава КНР отметил, что ему было приятно принимать президента России Владимира Путина с его государственным визитом в Китай

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко назвал незаменимыми и особыми двусторонние отношения с Россией.

"Недавно мне было приятно в Пекине принимать уважаемого господина [президента РФ Владимира] Путина с его государственным визитом в Китай. В ходе этого визита, очень насыщенного мероприятиями, в том числе я вручил ему первый наш государственный орден - орден Дружбы КНР. Это показывает высокую степень и особый характер китайско-российских отношений, которые фактически являются незаменимыми", - сказал Си Цзиньпин на встрече в среду.

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Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
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