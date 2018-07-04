Финляндия может временно вернуть контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июля. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии может временно вернуть контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета Helsingin Sanomat.

Окончательного решения по этому поводу еще не принято, однако Погранохрана страны готовится к возможному введению таких мер, добавляет издание.

"Правительство будет принимать решение о том, будет ли введен погранконтроль на внутренних границах ЕС. Погранохрана в настоящее время готовится к тому, чтобы мы смогли это осуществить, если правительство так решит", - сказал заместитель начальника ведомства Киммо Эломаа.

Решение правительства ожидается, скорее всего, на следующей неделе, пишет Helsingin Sanomat.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.