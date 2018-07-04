Суд Киева отказал "МиГу" в возврате средств за не поставленные украинским заводом детали

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" во взыскании с украинского предприятия "Электронприбор" $63,3 тыс. за непоставленное оборудование.

Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" о взыскании с украинского предприятия "Электронприбор" $63,3 тыс., уплаченных за изготовление и поставку блоков контроля параметров БКП-48 для самолета МиГ-31, которые не были поставлены в связи с действием форс-мажорных обстоятельств", - отмечается в сообщении.

По данным суда, в 2013 году "Электронприбор" и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", правопреемником которого является корпорация "МиГ", заключили договор на поставку блоков контроля. Договор был заключен на основании двухсторонних межправительственных соглашений о производственной, научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности и сотрудничества в сфере эксплуатации авиационной техники. По договору, заказчик осуществил 100% предоплаты, продукцию ему должны были поставить не позднее апреля 2014 года, затем этот срок был продлен до 22 марта 2015 года.

В суде отметили, что продукцию по договору ответчик изготовил, однако товар не был поставлен из-за форс-мажорных обстоятельств, что подтверждается сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины. В частности, как утверждает украинская сторона, эти обстоятельства заключаются в запрете экспорта компании "Электронприбор" "спорной продукции" в связи с указом президента Украины о приостановке экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, который был подписан 27 августа 2014 года.

В силу того, что истец не воспользовался правом на расторжение договора в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, суд установил, что договор является действующим, а возникновение форс-мажорных обстоятельств не является основанием для отказа от оплаты за работы, выполненные до наступления таких обстоятельств. Таким образом, подчеркивается в документе, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что прежнее решение Хозяйственного суда Киева подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска.