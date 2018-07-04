Иордании неизвестны детали плана США по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Иордания не располагает подробностями нового всеобъемлющего плана США по преодолению палестино-израильского конфликта. Об этом в среду заявил министр иностранных дел и по делам экспатриантов королевства Айман ас-Сафади в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В настоящее время мы не можем прокомментировать его, потому что не знаем каких-либо подробностей этого плана, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Как нам известно, американцы еще готовят его. Как только нам станут известны подробности, мы обязательно выскажем нашу позицию".

При этом министр подтвердил, "что диалог между иорданской и американской сторонами продолжается". "Мы ведем переговоры на многих уровнях. Как вы знаете, король Иордании на прошлой неделе посетил США", - указал он.

"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что позиция Иордании в вопросе палестино-израильского урегулирования - это прекращение оккупации территории Палестины, это создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это наша позиция и позиция многих наших международных партнеров, - продолжил ас-Сафади. - Хотелось бы отметить, что сейчас наблюдается очень сложная ситуация, и если мы не предпримем необходимых шагов по ее скорейшему урегулированию, то в будущем она очень сильно может отразиться на стабильности во всем регионе".

Правительство США заявляет, что готовит новый всеобъемлющий план преодоления палестино-израильского конфликта. В конце июня старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств. Американские эмиссары встречались в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Предполагается, что они обсуждали некоторые детали этого разрабатываемого Вашингтоном плана.