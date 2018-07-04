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В СНБО Украины заявили, что Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники

Международная панорама
4 июля, 13:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Сообщается также, что стороны "достигли согласия о передаче министерству обороны Украины передовых технологий"

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Турция намерена поставить Украине беспилотники и создать совместное предприятие. Об этом в среду сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по итогам состоявшегося в Анкаре заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Стороны подписали меморандум о поставках Украине беспилотных авиационных комплексов, развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, по данным СНБО, стороны "достигли согласия о передаче министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее соглашение".

Участники заседания также обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях, проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии. Турецкая сторона в свою очередь подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.

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