В СНБО Украины заявили, что Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Турция намерена поставить Украине беспилотники и создать совместное предприятие. Об этом в среду сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по итогам состоявшегося в Анкаре заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Стороны подписали меморандум о поставках Украине беспилотных авиационных комплексов, развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, по данным СНБО, стороны "достигли согласия о передаче министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее соглашение".

Участники заседания также обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях, проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии. Турецкая сторона в свою очередь подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.