Германская оппозиция раскритиковала партии Меркель и Зеехофера за кризис в коалиции

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Представители германских оппозиционных партий во время состоявшегося в среду заседания Бундестага жестко раскритиковали Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) за допущенный правящей коалицией кризис, вызванный разногласиями по вопросам миграции.

Компромисс как предпосылка

К кризису привели разногласия по противодействию нелегальной миграции. В середине июня глава МВД и председатель ХСС Хорст Зеехофер объявил о намерении в одностороннем порядке существенно ужесточить миграционную политику, после чего дал Меркель две недели на поиск решения на уровне Европейского союза. На минувшей неделе ЕС согласовал общий документ по вопросам беженцев, но его содержание до конца не устроило министра внутренних дел - он хотел прямо на границах Германии блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер продолжала выступать против.

В конечном итоге срок ультиматума истек, и стало известно, что Зеехофер уходит в отставку. Спустя несколько часов - в ночь на 2 июля - он выступил с еще одним заявлением и сказал, что готов передумать, если Меркель все же пойдет ему навстречу. Днем позже сторонам удалось найти компромисс: они договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там в ускоренном порядке будут проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

Это не совсем то, чего требовал Зеехофер, однако и Меркель со своей стороны изначально не хотела идти на такие меры без согласования с партнерами по Евросоюзу.

Критика оппозиции

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил на сегодняшнем заседании Бундестага, что при решении таких проблем, как миграция, действовать нужно не на уровне правящей коалиции, а с привлечением всех политических сил. Причем не только на федеральном, но и на региональном уровнях.

"Мы как-то говорили, что лучше вообще не управлять [страной], чем управлять, но плохо. Мы не могли себе тогда представить, что можно делать эти две вещи одновременно", - сказал он. "Был спровоцирован раскол - в вашем партийном союзе, в СДПГ и даже в Левой партии", - отметил политик.

Руководитель парламентской фракции левых Дитмар Барч считает, что сложившаяся ситуация в консервативном блоке "нанесла демократии существенный ущерб" и "в беспрецедентном масштабе способствовала недовольству" среди населения. Правящую коалицию он назвал "коалицией саморазрушения, по крайней мере, на уровне руководящих кадров". По его словам, баварские консерваторы "с каждым часом" становятся все более радикальными и пытаются просто оградиться от европейских проблем за германскими границами. Транзитные центры, о которых договорились канцлер и глава МВД, он назвал "лагерями для интернированных".

Сопредседатель фракции "зеленых" в Бундестаге Антон Хофрайтер упрекнул ХДС/ХСС в "беспрецедентной безответственности". "Люди видят, что правительство не решает проблемы, а само их провоцирует, и на прошлой неделе это достигло пика", - полагает политик. Транзитные центры он, как и коллега из Левой партии, назвал "лагерями для заключенных".

Лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд раскритиковал не только правительство Германии, но и договоренности по миграции, которые были достигнуты на саммите Европейского союза в Брюсселе на прошлой неделе. "Европейское решение, которое Меркель там якобы достигла, является просто пустым звуком", - отметил он.