Президент Австрии: санкции США в отношении Ирана нарушают международное право

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Американские санкции против Ирана из-за Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые затрагивают третьи страны и Австрию, являются нарушением международного права.

Об этом заявил в среду президент Австрии Александер Ван дер Беллен в Вене.

"Австрия и ЕС нацелены на улучшение условий для развития экономических отношений с Ираном. Вы понимаете, на что я намекаю. Австрия сожалеет о выходе США из СВПД, мы также сожалеем о решении возобновить санкции против Ирана", - сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Речь идет ведь не только о прямых санкциях против Ирана, но и о второстепенных санкциях, которые затрагивают Австрию. Эти второстепенные санкции из-за своего экстерриториального применения нарушают международное право. Этой точки зрения придерживается Европейская комиссия в отношении США", - добавил он.

Как особо отметил австрийский президент, Австрии и Ирану приходится теперь жить в этих сложных временах и вместе искать выход из сложившейся ситуации.

Роухани 4 июля совершает официальный визит в столицу Австрии и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации СВПД по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.