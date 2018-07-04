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Совет Европы разработал антитеррористическую стратегию на ближайшее пятилетие

Международная панорама
4 июля, 14:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, июля. /ТАСС

Новая стратегия концентрируется на мерах предотвращения террористических действий и юридическом преследовании виновных

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ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) одобрил в среду стратегию борьбы с терроризмом в период с 2018 по 2022 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе европейской организации.

В своем программном документе СЕ указывает, что новая стратегия концентрируется на мерах предотвращения террористических действий, юридическом преследовании виновных. Особое внимание уделено улучшению помощи пострадавшим в результате терактов.

"Мы должны улучшить способность европейских государств предотвращать терроризм и бороться с ним в духе уважения прав человека и принципов правового государства, - подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. - Принятая стратегия учитывает эволюцию террористической угрозы и поможет европейским правительствам эффективно реагировать на этот вызов".

Глава Совета указал, что программа, опирающаяся на существующие законы и юридические нормы, предусматривает на национальном уровне ряд акций, а также механизмы их осуществления. Так, ее положения касаются предотвращения подстрекательства к террору, запрета его пропаганды, а также пресечения вербовки в интернете сторонников террористических организаций.

Совет, указали в его страсбургской штаб-квартире, "будет взаимодействовать с прокурорами и полицейскими службами для сбора сведений в зонах конфликта, а также в интернете, чтобы улучшить международное сотрудничество и обеспечить предание суду иностранных боевиков". В документе сделан акцент на формирование общих подходов к проведению расследований и обеспечению юридического преследования организованной транснациональной преступности.

В Совете Европы также намерены уделить внимание пресечению пропаганды терроризма в тюрьмах. Предусмотрен обмен опытом работы по дерадикализации. В планах Совета - организация конференции для обсуждения проблем, связанных с возвращением в Европу женщин и детей из зон действий террористов.

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