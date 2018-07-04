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Источник: ЕС не готов объявить о предоставлении Киеву €1 млрд на саммите с Украиной

Международная панорама
4 июля, 15:31 UTC+3

Евросоюз намерен обсудит вопросы газового транзита через территорию Украины и "Северный поток - 2"

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БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Евросоюз не объявит о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд на саммите с Украиной 9 июля в Брюсселе. Об этом сообщил европейский дипломатический источник на брифинге в преддверии саммита ЕС.

"На саммите подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается, переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель", - отметил он.

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Ранее институты ЕС утвердили новую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд, которая должна быть переведена двумя траншами по €500 млн. Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что и должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться "в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины".

Евросоюз намерен обсудит вопросы газового транзита через территорию Украины и "Северный поток - 2". "Мы планируем рассмотреть вопросы газового транзита и проблемы строительства "Северного потока - 2", - сказал он.

Источник напомнил, что этот обмен мнениями состоится в преддверии трехсторонней министерской встречи Россия - Украина - ЕС по газу, которая намечена на середину июля. Главной темой этой встречи должно стать обсуждение ситуации вокруг газового транзита через территорию Украины после 2019 года, когда десятилетний транзитный контракт истечет, а строительство "Северного потока - 2" для прямых поставок в Европу будет завершено.

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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

 

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