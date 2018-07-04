Канцлер Австрии ждет от Ирана расследования причастности дипломата к подготовке теракта

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Австрия ожидает, что Иран проведет полноценное расследование обвинений в адрес иранского дипломата, который был задержан в Германии по подозрению в организации теракта на встрече иранской оппозиционной партии "Моджахедин-э халк" ("Организация моджахедов иранского народа") в парижском пригороде Вильпент. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц в Вене.

"Мы ожидаем проведения полноценного расследования по этому вопросу (задержанию иранского дипломата - прим. ТАСС). Я хочу поблагодарить [иранского] президента за его заверение, что он поддержит такое расследование", - сказал Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Во вторник МИД Австрии сообщил, что вызвал иранского посла в Вене, чтобы заявить ему о необходимости лишения особого статуса дипломата этой страны, который был задержан в Германии по подозрению в организации террористического акта против представителей иранской оппозиции во Франции. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в течение 48 часов на основании ордера на арест подозреваемый дипломат должен быть лишен дипломатического статуса.

Ранее в понедельник федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что полиция страны предотвратила теракт, который двое выходцев из Ирана планировали осуществить во Франции. Подозреваемые были задержаны в субботу в автомобиле в одной из коммун бельгийской столицы. При осмотре транспортного средства полиция обнаружила взрывчатку и детонатор. Позже стало известно, что во Франции арестованы трое подозреваемых в планировании того же теракта, а в Германии был задержан иранский дипломат, предположительно, контактировавший с подозреваемыми.

В свою очередь агентство AFP со ссылкой на МИД Ирана сообщило, что двое задержанных в Бельгии в связи с подготовкой теракта на встрече иранской оппозиционной партии "Моджахедин-э халк" сами принадлежат к этой партии. Отмечается, что власти Исламской Республики Иран считают организацию террористической.