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Меркель пообещала не нарушать конституцию при обработке заявок от беженцев на границах

Международная панорама
4 июля, 17:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, июля. /ТАСС

Канцлер Германии и глава МВД страны Хорст Зеехофер договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища

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БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что срок содержания соискателей убежища в транзитных центрах на границе с Австрией не превысит двух суток, как того требует конституция. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ARD, выдержки из которого опубликованы в среду. Полностью интервью будет показано позже в среду, в 20:15 по местному времени (21:15 мск).

"Нужно управиться за 48 часов, так написано в основном законе", - заявила она.

В понедельник канцлер и глава МВД Хорст Зеехофер договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там будут оперативно проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован. Оппозиция называет такие центры "лагерями для заключенных" и критикует правительство.

Отвечая на вопрос ведущего, является ли правительство ФРГ после достижения компромисса дееспособным, канцлер сказала: "Абсолютно точно, что да. И сейчас мы работаем над решением проблем".

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Австрия Германия
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