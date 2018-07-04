В Молдавии проходят демонстрации против вытеснения русского языка

КИШИНЕВ, 4 июля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Демонстрации против искусственного сужения сфер применения русского языка проходят в разных населенных пунктах Молдавии.

Как рассказал в среду ТАСС один из организаторов акций Михаил Ахремцев, принимаемые в ходе этих выступлений резолюции будут направлены в органы власти республики, а также в ОБСЕ и иностранные посольства.

"На русском в Молдавии говорит больше половины населения, а не 14%, как хотят представить власти. Права этих людей регулярно нарушаются. Эта проблема очень волнует гагаузов, болгар, жителей Приднестровья", - сказал Ахремцев.

По его словам, на сегодняшний день проведено около десяти митингов, в которых принимали участие по нескольку сотен человек. Как отметил активист, катализатором волнений стало решение Конституционного суда (КС), который признал "устаревшим" закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года, где за русским закреплялся статус языка межнационального общения.

Отмена закона

Правозащитники обращают внимание на то, что это был рамочный закон, который был основой для целого списка нормативных актов и положений. Среди них - право выбора языка обучения или получения информации, а также обращения в государственные органы, право на переводчика в суде и другие.

"В правительстве нас успокаивают, что изменения никак не повлияют на положение дел. Но мы видим обратное: в новом Кодексе об образовании уже нет ни слова о русском языке. А вчера в Центральной избирательной комиссии был поднят вопрос о необходимости прекратить печатать бюллетени на русском, причем ссылались на упомянутое решение КС", - высказал обеспокоенность Ахремцев.

Новые акции

По его словам, на этой неделе демонстранты возьмут паузу, чтобы вплотную заняться регистрацией своего движения "За русский язык", с чем у них появились сложности. Какое-то время акции будут проводиться только в районах. "Мы намеренно не хотим проводить наши митинги в Кишиневе, где сегодня слишком много акций протеста по другим вопросам. Также не хотим привлекать политиков и ассоциироваться с какими-либо политическими партиями", - уточнил активист.

Решение КС осудил президент страны Игорь Додон и Партия социалистов Республики Молдова, которая сообщила о планах разработать альтернативный закон. Социалисты также заявили о планах выйти на демонстрацию в Кишиневе, однако в эти дни здесь проходят массовые акции протеста проевропейской оппозиции, которая обвиняет в узурпации власти Демократическую партию Молдовы. Чтобы не мешать оппозиции, социалисты уже отменили запланированные ранее мероприятия.

С запросом в КС по поводу функционирования русского языка обратилась Либеральная партия, добивающаяся объединения Молдавии с Румынией. По мнению либералов, статус русского не дает развиваться государственному языку, который и "должен заменить его в общении между представителями разных национальностей".