Додон планирует объяснить Путину позицию по миротворцам РФ

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву на следующей неделе, чтобы объяснить свою позицию по миротворцам РФ. Об этом Додон сообщил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду, комментируя инициативу правительства, касающуюся вывода российских военных из непризнанного Приднестровья.

"Я объясню позицию по миротворцам и по Приднестровью в целом. Эта позиция по выводу [военных РФ] не соответствует мнению большинства граждан страны. Это [требование] обусловлено политической борьбой и подготовкой к парламентским выборам. Когда говорят, что надо сворачивать миротворческую миссию по Днестру, то это неправильно", - сказал президент.

Додон считает контрпродуктивной принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". "Я обратился в Генассамблею ООН, где сказал, что этот вопрос нужно поднимать после парламентских выборов [в 2018 году], - проинформировал глава государства. - Для решения этой проблемы нужна согласованная позиция между парламентом, правительством и президентом".

В правительстве Молдавии ранее объяснили, что в резолюции Генассамблеи ООН речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), в задачу которой входит охрана складов с боеприпасами, оставшихся после распада СССР. Вывоз вооружений был заблокирован властями непризнанного Приднестровья из-за обострения отношений с Кишиневом.

В Москве отмечают, что в функцию ОГРВ также входит поддержка миротворцев РФ, которые были введены в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Российские голубые каски фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения.

Кишинев также добивается замены российских миротворцев на гражданскую миссию международных наблюдателей. Тирасполь категорически против этого, так как считает присутствие РФ гарантией мира на Днестре.