Гендиректор МАГАТЭ заверил президента Ирана, что СВПД служит гарантом ядерных проверок

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заверил президента Ирана Хасана Роухани, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской атомной программе стал успешным соглашением для проведения ядерных проверок и подтверждением того, что Тегеран выполняет свои обязательства. Об этом сообщили в среду в МАГАТЭ по итогам встречи Амано и Роухани в Вене.

"Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани в Вене 4 июля в рамках регулярного диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Ираном. Они обсудили деятельность МАГАТЭ в Иране, - отметили в пресс-службе агентства. - Гендиректор Амано заявил, что МАГАТЭ внимательно следит за событиями вокруг СВПД, и подтвердил, что СВПД является значительным достижением для проведения проверок". Кроме того, в МАГАТЭ добавили, что агентство "продолжает контролировать выполнение Ираном его обязательств в рамках СВПД".

Президент Ирана Хасан Роухани 4 июля в ходе официального визита в Вену провел переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации СВПД по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.

Роухани заверил, что Иран не будет выходить из СВПД и будет выполнять свои обязательства, однако для этого ему нужны гарантии, что он сможет извлечь выгоду из сохранения этого соглашения. По его словам, ядерное соглашение стало важной договоренностью для Ирана, ЕС и мира, а выход США из сделки противоречит американским интересам. Кроме того, иранский президент заявил, что Иран и ЕС должны сделать все возможное для дальнейшего сохранения и выполнения СВПД.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения.