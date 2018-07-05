В Верховной раде обвинили минэнерго страны в неспособности преодолеть кризис в отрасли

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Энергетическая отрасль Украины находится в критическом состоянии, а действующее руководство министерства энергетики и угольной промышленности не способно преодолеть этот кризис. Такое мнение в среду выразил депутат Верховной рады Виталий Куприй.

"Довели отрасль до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда займы. Как всегда, на местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".

Парламентарий убежден, что министр энергетики Игорь Насалик не в состоянии разрешить кризисную ситуацию. "Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся, - отметил Куприй. - Насалик ни сегодня, ни в будущем не способен вывести из кризиса эту отрасль".

О кризисном состоянии в угольном хозяйстве ранее неоднократно заявлял глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец. Из-за бездействия властей в феврале текущего года горняки опубликовали манифест, в котором потребовали от государства погашения долгов по зарплате, уменьшения импорта угля и перевода всех ТЭС и ТЭЦ на украинский уголь. Однако их призыв не повлек соответствующей реакции.

Одной из самых серьезных проблем в отрасли остается задолженность государства по выплате зарплат шахтерам, из-за чего горняки устраивают массовые забастовки. В частности, 2 июля около 50 горняков шахты номер 10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Позже к ним присоединились горняки еще одной смены. По словам Волынца, долг уже достиг 761,1 млн гривен ($29 млн).

Кроме того, в среду за долги перед энергетиками были отключены от электроснабжения шахты предприятия "Волыньуголь" на западе Украины.