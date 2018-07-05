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Трамп заявил, что США в скором времени создадут Космические силы

Международная панорама
5 июля, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Распоряжение о создании таких сил президент Соединенных Штатов отдал 18 июня

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил (ВС) страны могут быть сформированы в скором времени.

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"У нас скоро могут появиться Космические силы. Все относятся к этому с очень большим энтузиазмом", - отметил он, выступая с балкона Белого дома перед военнослужащими и членами их семей, которые были приглашены на Южную лужайку президентской резиденции, чтобы отпраздновать 242-й День независимости США.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. "Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, мы должны доминировать в космосе. Это очень важно. Поэтому я даю прямо сейчас указание министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил", - заявил он тогда во время совещания в Белом доме с членами Национального космического совета.

Трамп уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Так, выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Miramar (штат Калифорния), он подчеркнул, что "в новой национальной космической стратегии США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". "Поскольку нам предстоит проделать большую работу в космосе, может быть, нам нужны новые силы - Космические", - добавил президент.

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против высказались министр обороны Джеймс Мэттис и командование ВВС.

Министр ВВС Хезер Уилсон и начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфин на ряде слушаний в Конгрессе тоже подчеркивали, что Военно-воздушные силы способны выполнять поставленные задачи по обеспечению превосходства в космосе без формирования Космических сил. Пентагон должен к августу представить свои соображения Конгрессу о том, сложно ли будет выполнить данное распоряжение президента.

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