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Участники конференции в Дублине высказались за нормализацию отношений ЕС-Россия

Международная панорама
5 июля, 2:18 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 5, июля. /ТАСС

Участников конференции поддержал посол России в Ирландии Юрий Филатов

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ДУБЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Участники конференции "Восток встречается с Западом", проходившей в среду в Дублине, высказались на нормализацию отношений ЕС и России. Этим мероприятием местная общественно-политическая организация "The 1916 Clubs" начала цикл встреч, посвященных актуальным темам международной политики.

Содокладчиками на конференции выступили посол России в Ирландии Юрий Филатов и один из авторов соглашения "Страстной пятницы" (Белфастское соглашение 1998 года, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), бывший депутат от партии "Фианна Фойл" Мартин Мансерг.

"Одним из главных трендов в международной политике сегодня является трансформация сложившихся центров влияния. Запад - США и Европа - уже не является единоличным лидером мировых процессов, - отметил глава российской дипмиссии. - На наших глазах происходит эрозия системы, которая базировалась на таких организациях, как НАТО. Это сопровождается ростом конфликтного потенциала и взаимного недоверия".

"Россия в этой ситуации делает ставку на укреплении суверенитета и проведении независимой политики. Это означает неприятие внешнего давления и диктата", - продолжил дипломат. Филатов подчеркнул также, что "Россия заинтересована в стабильности на континенте, выступает за нормализацию отношений с ЕС" и "готова к сотрудничеству с европейскими странами по всему спектру международных тем". Касаясь двусторонних отношений с Ирландией, посол РФ указал на их "огромный потенциал" и "запас доброй воли и взаимного интереса наших стран друг к другу".

Мансерг в свою очередь выразил надежду, что "путем диалога Россия и Запад придут к отмене экономических санкций, которые тормозят развитие добрососедских отношений". "Мы, конечно, должны выстраивать наш курс в рамках общеевропейского, однако ирландское бизнес- сообщество не испытывает ни малейшего энтузиазма по поводу пролонгаций санкционного режима", - сказал он. "Перспектива выхода Великобритании - главного нашего экономического партнера - из Евросоюза требует от Ирландии диверсификации своей политики на международной арене, - продолжил ирландец. - В этом качественно новом для нас контексте важно добиваться роста взаимной торговли с Россией и активизации отношений с вашей страной в самых разных областях", - отметил бывший ирландский политик.

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