Адвокат обвинившей Трампа экс-порноактрисы не исключил своего участия в выборах президента

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Майкл Авенатти, адвокат экс-порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что состояла во внебрачной связи с президентом США Дональдом Трампом, не исключил, что может принять участие в выборах главы американского государства в 2020 году. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.

Авенатти разместил фотографию обложки номера газеты New York Daily News, на которой Трамп изображен в образе клоуна с потрескавшейся короной на голове. Как написал адвокат, лишь настоящий "уличный боец" обладает шансом "свергнуть "Короля". "В противном случае эта страна и ее убеждения будут [расколоты] на части до неузнаваемости", - отметил он.

Один из пользователей Twitter задал Авенатти вопрос, собирается ли он выдвигать в таком случае свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году выборах. Адвокат не исключил такой возможности, заявив, что он примет участие в президентской гонке в том случае, если Трамп "будет добиваться второго срока" и если к тому времени не будет "другого кандидата, обладающего реальным шансом победить" действующего главу государства. "Мы не можем допустить повторения 2016 года, - добавил он. - Я люблю эту страну, наши ценности и наш народ слишком сильно, чтобы сидеть сложа руки, пока они уничтожаются".

"Те, кто утверждает, что только традиционный политик с опытом может победить Трампа, оглянитесь назад и посмотрите на результаты [президентских выборов] 2016 года", - написал также Авенатти. Как он заявил, Трамп "одержал победу над всеми 15 кандидатами", которые решили бросить ему вызов. "Если мы пойдем тем же путем и не будем умны, не удивляйтесь результату", - отметил адвокат.

Позднее в интервью изданию Newsweek Авенатти пояснил, что он пока еще "далек от того, чтобы решить", собирается ли он на самом деле участвовать в президентской гонке. Отвечая на вопрос, считает ли он, что может победить Трампа, Авенатти сказал: "Да, абсолютно". "Я думаю, что я был бы его худшим ночным кошмаром", - утверждал адвокат.

Авенатти получил широкую известность как адвокат бывшей порноактрисы Клиффорд, которая утверждает, что она состояла во внебрачной связи с Трампом, якобы имевшей место еще до вступления последнего в должность президента.