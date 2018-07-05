Боевики бросили в провинции Дераа бронетехнику и тонны боеприпасов

ДАМАСК, 5 июля. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований при бегстве из южных районов сирийской провинции Дераа бросили свою бронетехнику, оружие и тонны боеприпасов. Об этом сообщил журналистам генерал сирийской армии Изар Исмаил.

"Террористы просто бежали и бросили его [оружие]. Здесь совсем рядом Иордания. Это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу", - сказал генерал. Он уточнил, что террористы покинули эту территорию несколько дней назад.

Среди трофеев, которые сейчас собраны в городе Изра в 30 км от административного центра провинции, оказались три танка Т-62, несколько БМП, различная военная инженерная техника, а также две зенитные установки. Помимо этого, боевики оставили почти 40 единиц противотанковых управляемых ракет различных модификаций, автоматы и крупнокалиберные пулеметы, около 100 ручных противотанковых гранатометов, более 1 тыс. минометных мин различных калибров, а также около 1,3 тыс. ящиков с патронами.

Генерал обратил внимание, что среди обнаруженного вооружения есть образцы из Франции и Канады. Кроме того, террористы оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек производства США, а также экипировку и миноискатели, в том числе из Австралии, Германии и Италии.

За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.