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Трамп поздравил американцев с Днем независимости

Международная панорама
5 июля, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В этом году праздник отметили в 242-й раз

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Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей

© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 5 июля. Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с главным праздником страны - Днем независимости, опубликовав на своей странице в Twitter фотографии с торжественного мероприятия в Вашингтоне.

"С днем рождения, Америка", - написал Трамп, сопроводив запись несколькими фотографиями, на которых он запечатлен со своей супругой Меланьей на балконе Белого дома.

В среду жители США в 242-й раз отметили главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Во многих крупных городах страны состоялись праздничные концерты, салюты, фейерверки и парады. Кроме того, в честь праздника по традиции состоялись церемонии предоставления американского гражданства, в общей сложности их было около 30. Всего гражданство США в этот день получили примерно 14 тыс. иммигрантов.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Подпись под ней поставили секретарь законодательного собрания создаваемой страны Чарльз Томпсон и его президент Джон Хэнкок. Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение, чтобы она была распечатана и распространена среди населения, поэтому "днем рождения" Соединенных Штатов считается 4 июля.

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