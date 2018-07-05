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В Ираке сообщили о гибели сына аль-Багдади в результате операции ВКС РФ в Сирии

Международная панорама
5 июля, 10:12 дата обновления: 5 июля, 10:33 UTC+3

По версии иракских разведслужб, сын главаря ИГ был убит при ударе российской авиации по пещере в Хомсе

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ТАСС, 5 июля. Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, был ликвидирован в результате операции ВКС РФ в Сирии. С таким утверждением, как передает в четверг телеканал Rudaw, выступила разведка Ирака.

По версии иракских разведслужб, "[аль-Бадри] был убит 2 июля при ударе [ВКС] РФ по пещере в Хомсе, где также находились 30 полевых командиров ИГ".

В Минобороны РФ эту информацию пока не комментируют.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на СМИ террористов сообщало, что аль-Бадри был убит в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса.

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