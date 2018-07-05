Президент Венесуэлы призвал армию повысить бдительность и быть готовой защитить страну

ТАСС, 5 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны быть в постоянной готовности защитить страну перед лицом возможной агрессии. Об этом венесуэльский лидер написал в четверг на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями с церемонии вручения генеральских и адмиральских званий, которая в среду вечером состоялась в Каракасе.

"Я прошу все вооруженные силы Венесуэлы ни на секунду не ослаблять бдительности, мы должны защитить наше право на мир и достоинство, право самим выбирать свою судьбу, - подчеркнул Мадуро. - Никакая империя не будет решать за нас! Наша победа была, есть и будет [заключаться] в мире и независимости".

Призыв Мадуро к бдительности и готовности защищать страну прозвучал после появившегося во вторник сообщения американского агентства Associated Press о том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу. По данным агентства, в ходе возникшей дискуссии ее участники отговаривали главу Белого дома от этой идеи, объясняя, что нападение на Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других стран Латинской Америки.