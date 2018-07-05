Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Венесуэлы призвал армию повысить бдительность и быть готовой защитить страну

Международная панорама
5 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Заявление прозвучало на фоне сообщений агентства Associated Press об обсуждении в 2017 году в Вашингтоне возможности вторжения в республику

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны быть в постоянной готовности защитить страну перед лицом возможной агрессии. Об этом венесуэльский лидер написал в четверг на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями с церемонии вручения генеральских и адмиральских званий, которая в среду вечером состоялась в Каракасе.

"Я прошу все вооруженные силы Венесуэлы ни на секунду не ослаблять бдительности, мы должны защитить наше право на мир и достоинство, право самим выбирать свою судьбу, - подчеркнул Мадуро. - Никакая империя не будет решать за нас! Наша победа была, есть и будет [заключаться] в мире и независимости".

Призыв Мадуро к бдительности и готовности защищать страну прозвучал после появившегося во вторник сообщения американского агентства Associated Press о том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу. По данным агентства, в ходе возникшей дискуссии ее участники отговаривали главу Белого дома от этой идеи, объясняя, что нападение на Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других стран Латинской Америки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости