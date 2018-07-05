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Первая группа мигрантов с судна Lifeline отправилась во Францию

Международная панорама
5 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, добавив, что некоторые беженцы будут возвращены назад на родину

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ТАСС, 5 июля. Первые мигранты со спасательного судна Lifeline, которое находится на стоянке в Мальте, отправились в четверг во Францию в рамках соглашения девяти стран по приему беженцев. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первая группа людей с Lifeline покинула Мальту и выдвинулась в направлении Франции в рамках специального соглашения девяти стран", - написал премьер, добавив, что, возможно, некоторые мигранты будут возвращены назад, однако это будет осуществлено гуманным и эффективным способом.

Ранее посольство Франции в Мальте сообщило в Twitter, что группа из 51 мигранта находится в аэропорту Валетты. Вместе с сотрудниками французской миграционной службы они прибудут в главный парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль.

27 июня судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находились 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Мальта Италия Бельгия Франция Ирландия Люксембург Нидерланды
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