Первая группа мигрантов с судна Lifeline отправилась во Францию

ТАСС, 5 июля. Первые мигранты со спасательного судна Lifeline, которое находится на стоянке в Мальте, отправились в четверг во Францию в рамках соглашения девяти стран по приему беженцев. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первая группа людей с Lifeline покинула Мальту и выдвинулась в направлении Франции в рамках специального соглашения девяти стран", - написал премьер, добавив, что, возможно, некоторые мигранты будут возвращены назад, однако это будет осуществлено гуманным и эффективным способом.

First group of persons from #Lifeline left #Malta for #France as part of ad hoc agreement between 9 countries. Responsibility sharing and returns are possible and can be done in a humane and effective manner -JM @EU_Commission @FranceinMalta pic.twitter.com/P5AWqd88Nq — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 5 July 2018

Ранее посольство Франции в Мальте сообщило в Twitter, что группа из 51 мигранта находится в аэропорту Валетты. Вместе с сотрудниками французской миграционной службы они прибудут в главный парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль.

27 июня судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находились 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.