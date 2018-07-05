Рада призвала ЕС усилить давление на РФ для освобождения украинских заключенных

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламент Украины призвал Европейский союз усилить давление на РФ для освобождения украинских заключенных. Соответствующее заявление приняла в четверг Верховная рада при поддержке 233 депутатов.

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"Призываем усилить международное давление на Российскую Федерацию по незамедлительному и безусловному освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которые заключены в тюрьмы по политическим мотивам", - подчеркивается в заявлении. Кроме того, Рада настаивает на "освобождении заложников", которые удерживаются на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Украинские парламентарии заявили также о необходимости давления на РФ в Совете безопасности ООН в вопросе миротворческой миссии в Донбассе. "Подчеркиваем необходимость дальнейшего давления на РФ для получения ее согласия в Совбезе ООН на размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, прежде всего вдоль украинско-российской государственной границы".