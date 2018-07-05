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СМИ: армия Турции перебрасывает в Сирию бронетехнику и системы залпового огня

Международная панорама
5 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Турецкая автоколонна движется в сторону городов Телль-Рифаат и Манбидж

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ТАСС, 5 июля. Вооруженные силы Турции направили в Сирию дополнительную бронетехнику, системы залпового огня, тяжелое вооружение. Об этом в четверг сообщает агентство Ihlas.

Военный конвой пересек границу с Сирией через погранпереходы Онджупынар и Чобанбей и движется в сторону сирийских городов Телль-Рифаат и Манбидж. В составе автоколонны есть ракетные установки залпового огня, самоходные гаубицы, танки, бронетранспортеры, легкие бронемашины с противоминной защитой, бульдозеры, грузовики. Переброска, по данным агентства, продолжается.

20 января началась турецкая операция "Оливковая ветвь" против запрещенных в Турции курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. В марте Генштаб турецких ВС заявил о взятии Африна, но контингент ВС Турции по-прежнему присутствует в этом регионе.

Между тем в середине июня военные Турции и США согласовали дорожную карту по Манбиджу, которая предполагает выход из города всех бойцов СНС. Этого долгое время требует Анкара, которую возмущает как присутствие курдов в этом районе, так и оказываемая им помощь со стороны США. В Турции опасаются, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

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