Глава МИД Испании упрекнул ЕС в "страусиной политике" по отношению к миграционному кризису

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Жозеп Боррель упрекнул Евросоюз в стремлении уйти от урегулирования миграционной проблемы. Соответствующее заявление министр сделал в четверг в интервью корпорации Radio y Television Espanola.

По словам дипломата, "существует серьезная проблема экономического, демографического и социального дисбаланса между Европой и Африкой". Говоря о прибывшем в среду в Барселону судне каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms с мигрантами на борту, Боррель уточнил, что "проблема заключается не в последних 60 людях, которые прибыли, а в сотнях миллионов [человек], которые прибудут и которые родятся и вырастут в Африке".

"На последнем Европейском совете было [достигнуто] минимальное соглашение, которое предотвратило разрыв, но мы [ЕС] играем в "страусиную политику", а проблему должны решать те, на чью долю она выпадает, будь то Греция, Италия или мы", - сказал глава МИД Испании.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать мигрантов, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.