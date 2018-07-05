Тимошенко обвинила Порошенко в эскалации конфликта в Донбассе с целью отмены выборов

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заподозрила главу государства Петра Порошенко в намерении отменить предстоящие в марте 2019 года очередные президентские выборы под предлогом обострения ситуации в Донбассе. В эфире программы "Доброе утро, страна", которая вышла в четверг на Первом украинском телеканале, она заявила, что план президента заключается в раздувании конфликта на востоке страны с последующим введением военного положения.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР- ДНР", то есть, по сути, с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны" - заявила Тимошенко.

По ее словам, президент "хочет, чтобы были захвачены дополнительно территории Украины". Он хочет, чтобы все горело, - продолжила она. - На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе".

"Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай бог, он пойдет таким путем, по сути, - начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич. Все украинцы должны знать, что существуют такие планы", - подытожила Тимошенко.

Согласно последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Действующий президент Петр Порошенко занимает 7-ю строчку - за него готовы проголосовать 8,6% украинцев.