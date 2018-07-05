Первые мигранты с судна Lifeline прибыли во Францию

ТАСС, 5 июля. Самолет с первой группой мигрантов со спасательного судна Lifeline приземлился в четверг в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Об этом сообщило в своем Twitter Французское национальное ведомство по иммиграции и интеграции (OFII).

"Прибытие 51 просителя убежища с судна Lifeline в аэропорт Руасси - Шарль де Голль в сопровождении сотрудников OFII и DGEF (Главное управление по делам иностранцев во Франции - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография мигрантов в салоне самолета. Отмечается, что среди прибывших 41 человек из Судана, по три человека из Эритреи и Кот-д'Ивуара и по одному из Камеруна, Сомали, Чада и Того.

27 июня судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находились 233 беженца, прибыло в порт Валлетты. Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом.