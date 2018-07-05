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Глава иранской делегации в ОПЕК раскритиковал твиты Трампа

Международная панорама
5 июля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам Хосейна Каземпура Ардебили, американский лидер манипулирует ценами на нефть, публикуя свои заявления в соцсети

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Иран ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что ОПЕК манипулирует ценами на нефть, заявив, что Трамп сам своими посланиями в Twitter поднял котировки по меньшей мере на $10, и пригласил американского лидера поучаствовать в заседании картеля в Вене. Текст обращения к президенту от имени главы иранской делегации в ОПЕК Хосейна Каземпура Ардебили публикует агентство Shana.

"Господин президент, могу ли поинтересоваться, что вы имеете в виду? ОПЕК уже вот как 30 лет не определяет цены на нефть. Это делают финансовые рынки и региональные бенчмарки. Вы вводите санкции против ведущих производителей и основателей ОПЕК да еще и просите, чтобы мы снизили цены?! Это ваши твиты подняли цены на нефть по меньшей мере на $10 [за баррель]", - заявил он.

Он также призвал Трампа не сеять раздор между Ираном и Саудовской Аравией в ОПЕК. "Между нами [иранцами и саудитами] есть некоторые различия, но мы научились уживаться вместе. Вы хотите обострить ситуацию? Тогда я советую вам поспешить принять участие в Венских переговорах о завтрашнем дне!" - заключил Каземпур.

Трамп ранее неоднократно в своем Twitter обвинял ОПЕК в манипулировании ценами на нефть, заявляя, что из-за действий картеля они "слишком высоки сейчас". В начале мая он объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, которая приостанавливала действие санкций против Исламской Республики, действовавших в 2012-2015 годах. Трамп заявил, что не только вернет санкции (они, в частности, блокировали экспорт нефти Ирана), но и введет новые в течение 90-180 дней.

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