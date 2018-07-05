Заседание КС Украины по закону об образовании сорвано из-за неявки представителя Порошенко

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) в среду не смогла приступить к рассмотрению по существу дела по поводу соответствия Конституции закона "Об образовании" из-за неявки представителя президента Петра Порошенко на заседание.

Судья-докладчик по этому делу Игорь Слиденко в ходе заседания отметил, что представитель главы государства "систематически не ходит на заседания в КСУ". "Учитывая место, которое занимает президент Украины в законотворческом процессе, неявка негативно влияет на всестороннее рассмотрение дела, - отметил он. - Поскольку президент имеет право применять право вето, объяснения его представителя всегда необходимы".

Судьи КСУ с целью выяснения неявки представителя президента объявили перерыв в рассмотрении этого дела на неопределенный срок. О дате и времени следующего пленарного заседания суд обещает сообщить позже.

Инициаторы рассмотрения этого дела считают неконституционными некоторые положения оспариваемого закона, которые, по их мнению "сужают содержание и объем существующих прав и свобод лиц", в частности, прав национальных меньшинств и коренных народов Украины, касающиеся обучения на родном языке в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования. Кроме того, 48 депутатов Верховной рады полагают, что закон нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права и устанавливает "дискриминационные преимущества" по языковым признакам и этническому происхождению. Кроме того, авторы настаивают, что Рада не соблюла процедуру рассмотрения и принятия оспариваемого закона.

Скандальный закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он, в частности, предусматривает, что с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык. Новую редакцию закона раскритиковали Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что данный закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.