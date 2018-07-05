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Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей

Международная панорама
5 июля, 13:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

Источник газеты в правительстве Соединенного Королевства подчеркнул опасность и смертоносность отравляющего вещества

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Британское правительство полагает, что причиной отравления двух человек в городе Эймсбери в конце июня стало так называемое перекрестное заражение нервно-паралитическим веществом, использованным в марте против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

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"Это демонстрирует, насколько серьезным в первую очередь было [первое] нападение. Это показывает, насколько смертельным является это вещество", - приводит издание слова неназванного источника.

Как сообщалось ранее, вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позже возглавляющий расследование Скотленд-Ярд заявил, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены Скрипали.

В этой связи в британской прессе начинают появляться различные версии того, как это могло произойти. По утверждению газеты Daily Mail, Роули был зарегистрирован как героиновый наркоман. Издание предполагает, что вместе со своей сожительницей он где-то нашел или шприц, или емкость с использованным четыре месяца назад веществом.

Газета приводит мнение эксперта Хэмиша ди Бреттон-Гордона, который заявил, что "всего несколько молекул этого вещества могут заставить людей заболеть, однако лишь в случае приема его вовнутрь".

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