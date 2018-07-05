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Порошенко подписал указ о возрождении чернобыльской зоны и защите ликвидаторов аварии

Международная панорама
5 июля, 13:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Документ предусматривает создание условий для развития и возрождения территорий, которые пострадали от радиационного воздействия

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла катастрофа, и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

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Указ, в частности, предусматривает создание условий для развития и возрождения территорий, которые пострадали от значительного радиационного воздействия и вошли в зону отчуждения, в том числе и в рамках образованного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Порошенко распорядился рассмотреть целесообразность запрета на осуществление определенной деятельности на территории вблизи ЧАЭС, а также урегулировать правовой режим территорий.

Кроме того, как сказано в указе, должна быть повышена социальная защита ликвидаторов аварии. В частности, Порошенко поручил правительству рассмотреть вопрос повышения пенсий по инвалидности людям, которые принимали участие в ликвидации аварии, а также пенсий из-за потери ликвидатора-кормильца в семье.

По сообщению пресс-службы, указ направлен также на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и превращение объекта "Укрытие" над четвертым аварийным блоком станции "в экологически безопасную систему".

Вблизи атомной станции создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, площадь которого охватывает 85% общей территории зоны отчуждения.

По официальным данным, от аварии на ЧАЭС на Украине пострадало около пяти миллионов граждан. Статус пострадавших имеют два миллиона человек, из которых у порядка 100 тыс. оформлена инвалидность. Статус ликвидатора у 600 тыс. человек.

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