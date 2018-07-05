Япония и Россия проведут встречу глав МИД и Минобороны 28 или 29 июля в Москве

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Япония и Россия приступили к заключительной стадии согласования сроков проведения встречи министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два". Как сообщило в четверг агентство Kyodo, такие переговоры должны пройти 28 или 29 июля в Москве.

Отмечается, что стороны планируют обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова в свете состоявшегося в Сингапуре 12 июня саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того, Токио рассчитывает обратить внимание Москвы на проведение военных учений в южной части Курильских островов. Япония считает, что это несовместимо с ее позицией по этим островам, в то время как РФ неоднократно подчеркивала, что имеет полное право проводить маневры на своей территории. Также в центре внимания в ходе встречи будет закупка Японией двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, что, по мнению российской стороны, напрямую затрагивает ее безопасность.

Первая встреча в формате "два плюс два" между РФ и Японией состоялась в Токио в ноябре 2013 года. Однако из-за украинского кризиса и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, она состоялась в Токио в марте 2017 года.