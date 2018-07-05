Парламент Македонии вновь проголосовал за соглашение о переименовании страны

СКОПЬЕ, 5 июля. /ТАСС/. Парламент Республики Македония в четверг повторно ратифицировал соглашение с Грецией о новом госнаименовании страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из македонского парламента.

За данное решение в отсутствии на заседании представителей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" проголосовали 69 депутатов из 70 присутствующих, один воздержался.

Перед голосованием спикер парламента Талат Джафери обратился к президенту Македонии Гёрге Иванову с заявлением, что на этот раз он обязан подписать соглашение. "Президент Республики Македония обязан подписать указ, если собрание приняло закон большинством от 61 голоса законодателей в третьем чтении", - сказал Джафери.

Ранее президент отказался подписывать указ о принятии закона об изменении государственного названия (Закон о ратификации окончательного соглашения о разрешении разногласий, описанных в резолюциях Совета Безопасности ООН 817 (1993) и 845 (1993), прекращение действия Временного соглашения 1995 года и установление стратегического партнерства между сторонами). Одним из оснований отказа являлось непринятие идей или предложений, которые поставили бы под угрозу македонскую национальную идентичность, особенности македонского народа, македонского языка и македонскую модель сосуществования.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.